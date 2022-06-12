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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايا دياب تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور

مايا دياب
مايا دياب

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، علي مشاركة متابعيها صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مايا دياب في الصورة بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير لها، مرتدية روب أبيض، مما نال إعجاب متابعيها.


يذكر أنه طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".


الأغنية كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

 

الفنانة مايا دياب تطل علي جمهورها روب ابيض أحدث ظهور اطلالة

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