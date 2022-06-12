وزير الرياضة: نشر الوعي لدي الشباب بالتنسيق مع التعليم والأوقاف والأزهر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والشيخ خالد الجندي، فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والرقابية والتشريعية والشعبية، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، قيادات برلمان الشباب بمحافظات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج، وعدد من الكيانات الشبابية.

قال د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة وضعت خطة لنشر الوعي لدي فئة الشباب بالتنسيق مع جهات عدة مثل التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة ووزارات الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي.

واستكمل الوزير قائلًا : "خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء جيل من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج وتقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء، موضحًا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع، لافتًا إلي جهود رفع الوعي تستهدف دعم مفهوم المشاركة السياسية وتكريس ثقافة ريادة الأعمال أيضًا والعمل الحر.

وأوضح صبحي، أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.ً

وفي حديثه عن برلمان شباب مصر، أكد وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لبرلمان الشباب بشكل غير تقليدي يتخطى مرحلة المحاكاة للوصول إلي إثراء نماذج الحياة السياسية المصرية بالتأهيل والتدريب وإعادة التركيز علي الواجبات والمسئوليات لاستفادة أكبر عدد من الشباب في كافة محافظات الجمهورية من خلال المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، لاستقبال مشاريع ومبادرات أعضاء برلمان الشباب، بهدف تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسياً، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث مواجهة المشكلات والتحديات وطرح الحلول البناءة.

يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الوادي الجديد، رافقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان في استقبالهما اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لحضور فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد.