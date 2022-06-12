الميكانيكي بيقولك.. 4 أسباب تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد الأعطال الفنية الخاصة بعالم السيارات، مثل مشكلات ناقل الحركة، أو عفشة السيارة والتي تضم الكثير من الأجزاء الميكانيكية، إضافةً إلى الأعطال الكهربائية ومنها ضفيرة الكهرباء وبطارية السيارة والدينامو، ولكن تبقى مشكلة ارتفاع درجة حرارة السيارة هي واحدة من المشكلات الكبيرة والشائعة والتي تواجه الكثير.

الميكانيكي بيقولك .. اسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

وفي هذا السياق يقدم "صدى البلد" ضمن فقرة الميكانيكي بيقولك.. اسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة وكيفية تجنب هذه المشكلة.

1 – زيت المحرك

لا شك في أن زيت المحرك هو حلقة الوصل للحفاظ على الأجزاء المعدنية الداخلية الخاصة بهذا الجزء المحوري، فهو يعمل على خلق مناخ داخلي مناسب يمنع الكثير من الاحتكاكات المباشرة، والتي تؤثر سلبًا على الحالة الفنية الداخلية للمحرك.

وعند إهمال تغيير زيت المحرك في موعده المحدد بحسب عدد الكيلومترات أو عند الكشف عليه، تبدأ عملية الاحتكاك في زيادة درجات الحرارة بشكل كبير، وهو إنذار واضح وخطير على بداية تلك محرك سيارتك، ولذلك ننصح دومًا بمتابعة مقياس الزيت ودرجة اللزوجة، والكشف الدورى على محرك السيارة من وقت إلى آخر.

الميكانيكي بيقولك .. اسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة

2 – دورة التبريد

تتسبب دورة التبريد في الحفاظ على المعدلات المناسبة لدرجات حرارة السيارة، ولذلك فمن الأفضل أن نقوم بغسيل هذه المنظومة من حين لآخر، لتجنب مشكلات الانسداد النتائج عن الصدأ، أو تعرض المياه لعامل الزيادة أو النقص، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بمتابعة مستوى المياه بالقربة البلاستيكية.

3 – الثرموستات

تقوم ثرموسات السيارة في تنظيم درجات الحرارة، وفي كثير من الأحوال تكون محورا أساسيا في العديد من الأعطال، ومن أفضل الأمور هي متابعة مواعيد الصيانة الدورية بعناية وفحص الثرموستات باستمرار، أو في حالة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

4 – الردياتير ومروحة التبريد

يجب أن نقوم بفحص الهيكل المعدني الخاص بالردياتير باستمرار، والتأكد أن هذا الجسم خالٍ من الثقوب أو عوامل التسريب، حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع درجات حرارة السيارة نظرًا لمشكلة تسريب المياه، كما يجب أن نتابع مستوى المياه بداخله والتأكد بأنها في حالتها المثالية بعيدًا عن مشكلات الصدأ، كما يجب أن نتابع حركة مروحة التبريد وفحصها من حين لآخر لأهميتها في اكمال تلك المنظومة.