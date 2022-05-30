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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف بطارية السيارة وطرق حمايتها

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. اسباب تلف بطارية السيارة وطرق حمايتها

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد الاجزاء الفنية والميكانيكية ذات الاداء المحوري داخل المنظومة الفنية لعمل السيارة ، مثل مروحة التبريد والردياتير، بالاضافة إلى محتويات عفشة السيارة ومنها المساعدين والطنابير والعجلات، إلى جانب المحرك وهو صاحب اليد العليا بالتزامن مع قدرات ناقل الحركة.

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وتبقى بطارية السيارة هي احد اهم الاجزاء المتواجدة داخل المنظومة الفنية، والتي تقوم بدورها الفعال في امداد الطاقة المناسبة، ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك .. اهم اسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها.

اسباب تلف بطارية السيارة 

اسباب تلف بطارية السيارة 

 

1 – العمر الافتراضي لبطارية السيارة 

الميكانيكي بيقولك 

يجب أن نقوم بمتابعة تاريج الانتاج الخاص ببطارية السيارة وحساب الفترة الزمنية الخاصة بها، لتفادي مشكلة انقطاع الطاقة المفاجئ.

 

2 – اهدار الطاقة 

 

من الاسباب المباشرة لتلف البطارية هي مشكلة اهدار الطاقة، فمن الممكن أن ينسى قائد المركبة الاضاءة الداخلية للسيارة، أو الاضاءة الخارجية ايضا، ومع مرور الوقت قد تنفذ بطارية السيارة بشكل كبير، ولذلك يجب أن نتأكد من اغلاق جميع الانوار الداخلية والخارجية قفل اغلاق المركبة ومواصلة اعمالنا.

 

3 – شاحن الهاتف وكاسيت السيارة 

 

لاشك أن شاحن السيارة والانظمة الصوتية من الاشياء الضرورية داخل سيارتك، ولكن من الافضل أن تقوم باستخدامهم بحرص، نظرًا للحفاظ على قوة الطاقة الكهربائية الخاصة بسيارتك.

اسباب تلف بطارية السيارة 

4 – صيانة اقطاب البطارية 

 

يجب أن تقوم من وقت إلى اخر بتنظيف الاقطاب الخاصة ببطارية السيارة، مع ازالة الاملاح والترسبات، ومن الممكن القيام بذلك باستخدام فرشاة صغيرة وجافة مثل فرشاة الاسنان.

 

5 – كابلات التوصيل وخطورة استخدام السوائل

 

من الضروري أيضا ان نقوم بفحص كابلات التوصيل الخاصة بالسيارة، والتاكد من سلامتها جيدًا مع اتباع عناصر السلامة بتنظيفها من وقت إلى اخر، كما يجب أن نحترس من وصول السوائل إلى منطقة البطارية، نظرًا لحمايتها من التلف، واستخدام مسدس الهواء لتنظيف المنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك من الاتربة والغبار.

 

6 – صيانة السيارة وفترات الانتظار

 

من الافضل أن نقوم بزيادة احد مراكز صيانة البطاريات للاطمئنان على مستوى الجهد الخاص بها، مع متابعة حالتها الفنية وفقًا لجدول الصيانات، كما يجب أن نتجنب ترك السيارة لفترات طويلة دون تفعيلها من وقت إلى اخر.

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