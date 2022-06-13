من الجيل الثالث.. مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها الجديدة GLC| صور

استطاعت شركة مرسيدس الالمانية أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة داخل اسواق السيارات العالمية، بين فئة السيدان الرياضية والقياسية، وفئة الهاتشباك، والكروس اوفر، بالاضافة إلى الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها الجديدة GLC

وتعتبر النسخة مرسيدس GLC واحدة من احدث اصدارات الصانع الالماني، حيث كشفت مرسيدس النقاب عن تلك النسخة بقدرات الجيل الثالث، مع باقة من القدرات الفنية عالية الأداء تعزز من قوة هذه السيارة.

مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها الجديدة GLC

تضم السيارة مرسيدس GLC محرك هجين بقوة 48 فولت و 17 كيلووات/23 حصانا، بالاضافة لمحرك بنزين بنطاق يتراوح بين 143 كيلووات/197 حصان و220 كيلووات/300 حصانا، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.2 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها الجديدة GLC

وتشير بعض التوقعات حصول السيارة على تقنية دفع هجينه بنطاق يتراوح بين 230 كيلووات/313 حصانا إلى 280 كيلووات/381 حصانا، وبطارية بسعة 32 كيلووات في الساعة.

وتأتي السيارة مرسيدس GLC بنسبة طول بلغت 4.72 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لترًا، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر، بالاضافة لشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، ومرايات جانبية كهربائية، ومفهوم رباعي الابواب.

مرسيدس تكشف النقاب عن نسختها الجديدة GLC

وتضم السيارة مرسيدس GLC نظام MBUX مع شاشة ملونة تعمل باللمس ولوحة عدادات رقمية، بالاضافة لمقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومن المتوقع أن تنطلق السيارة بقيمة سعرية تبدأ من 48.141 الف يورو.