فريق الأمل يظهر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الفريق لخوض مباراة الداخلية المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولي في دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - السيد عطية .

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد .

خط الوسط : محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم : يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد .

