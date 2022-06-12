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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدى: تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبثية وهزلية

صدى البلد

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن مشهد الكرة المصرية هو مشهد عبثي بإميتاز مؤكدة أنها تشعر بالخجل أن يرى ذلك المشهد  في مصر.

وأضافت لميس عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية على شاشة  ON" قائلة:" محدش كان يتخيل أن يستمع إلى هذه التصريحات الهزلية التي أدلى بها رئيس إتحاد الكرة جمال علام  على  قناة صدى البلد مع الاعلامي  أحمد موسى ثم يخرج ينفي هذه التصريحات منتصف اليل".

إيهاب جلال 

وأكدت لميس، لا أعلم كيف يتم الحديث عن إقالة إيهاب جلال أو إستبداله بينما هو في الطائرة إلى كوريا الجنوبية، معقبة:"عندي شوية ملاحظات لا يليق برئيس إتحاد الكرة أن يقيل المدير الفني للمنتخب على الهواء  في إحدى البرامج التلفزيونية ثم  ينفي ماقاله وكان يجب عليه  أن يتبع ابسط معايير الادارة المؤسسية وأن لا يتم إتخاذ مثل هذه القرارات الفنية على الهواء ودي أبسط قواعد الادارة  في المؤسسات  الاقتصادية والسياسية حتى بيانه الذي نفى فيه التصريحات لا يليق".

وتابعت لميس الحديدى، الحقيقة مشهد عبثي وكنت أتوقع  من إتحاد الكرة عقد إجتماعات تتحدث عن الاصلاح كما أن القوانين والوائح  التي تحتاج للتغيير.

  وتساءلت قائلة:"هل المدرب الاجنبي على راسه ريشة والمدرب المصري  مهدر كرامته ؟
 

الإعلامية لميس الحديدي الكرة المصرية رئيس إتحاد الكرة جمال علام إيهاب جلال صدى البلد

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