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محافظات

أول لقطات من أمام مستشفى ديرب نجم بعد اصابة61 شخصا بإشتباة تسمم..شاهد

صدى البلد

حصل موقع صدي البلد علي مقطع فيديو، يرصد اللحظات الأولي من أمام مستشفى ديرب نجم عقب استقبالها 53 شخص من أصل 61 شخص أصيبوا باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سمك مشوي جاهزة من أحد الباعة الجائلين.

 

وكشفت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد تفاصيل إصابة 61 شخص بإشتباة تسمم نتيجة تناول وجبة سمك جاهزة مؤكدة انه حدثت إصابتهم نتيجة تناول وجبة سمك جاهزة من أحد الباعة الجائلين مما أحدث إصابتهم بأعراض إشتباة تسمم وقئ وإسهال.

 

وأضافت الدكتورة أسماء عبد العظيم انه اصيب 53 شخصا وتم استقبالهم بمستشفى ديرب نجم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأصيب 8 أشخاص بأعراض قئ وإسهال ومغص وتم استقبلهم بمستشفى الإبراهيمية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجميع.

 

واشارت المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية انه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وخروجهم جميعا عدا 10 أشخاص ومن المقرر خروجهم من المستشفى عقب تماثلهم للشفاء.

ننشر أسماء المصابين باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة سمك في الشرقية

وحصل موقع صدي البلد علي اسماء المصابين حيث استقبلت مستشفى ديرب نجم المركزي كلًا من: دنيا عبدالفتاح أحمد، وکریمه عبدالفتاح حمدي، من قرية ديرب البلد، وسوسو السيد عطية، من قرية تل القاضي، وفارس حمدي سلیم، وفاء عبدالراض صالح، ويوسف حمدي سليم، وحمدي سليم عبدالقادر، من قرية ديرب البلد، وهناء إبراهيم علي، من قرية منشية صفوت، ومحمد علي توفيق، من قرية القطايع، ومروة محمد علي، ونورا محمد علي، وآمال عبدالحميد بدري، من قرية ديرب البلد، وأبو زيد أبو وردة حسن، من قرية منشأة صهبرة، ومي عبدالشافي هلال، من قرية منقلة، ونرمين مجدي أحمد، ومحمد محمد عبدالمجيد، من منطقة ديرب نجم الساحة، ومحمد أبو زید أبو وردة، أمانی عبد المنعم محمد، وأحمد محمد علي، وإیمان عبدالله سليم، من قرية منشأة صهبرة، ورضا محمد حسن، وجميلة رضا عبدالعظيم، وأحمد رضا محمد، وحمادة رضا محمد، من قرية الهوابر، وعزت محمد عزت، ونوال إبراهيم السيد، عمر محمد عصام، من كفر الحاج حسين، ونورا عبدالمعبود عبدالقادر، وآدم حسام سمير، وسمير حسام سمير، من قرية السحايرة، ومها محمد محمد، من قرية إكراش، وعلي عاطف علي، وسمية محمود عبدالخالق، ونيرة عبدالفتاح مرسي، من قرية قاويشة، ووعد محمد أشرف، من قرية ديرب البلد، وسماح أنور عبدالعزيز، من قرية منشية صفوت، وشيماء حسام زيد، من عزبة الوقف، ومحمد شبانة أحمد، وعلاء عيد السيد، من قرية الهوابر، وآماني السيد عطية، ونادية محمد حسن، من قرية تل القاضي، ورضا محمد منصور، من قرية العصايد، وسميرة السيد محمد، من قرية تل القاضي، وناهد فرحات حسن، من قرية ديرب البلد، ودنيا رجب عبدالهادي، من قرية إكراش، ووردة عبدالرؤوف عبدالوهاب، من قرية ديرب البلد، وهناء إبراهيم عبدالعزيز، من قرية العصايد، ومحمد عبدالحميد السيد، وإبراهيم محمد عبدالحميد، من قرية قاويشة، ومحمد أشرف حسن، وصفية عبدالفتاح حمدي، من قرية ديرب البلد، وبدر مصطفى محمد، من ناحية الديسة ديرب نجم.

فيما استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزي كلًا من: عبده خالد عبده، ورانيا إيهاب إبراهيم، وسامية جمال أحمد، مُقيمين في قرية عرب يعقوب التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، وناهد عبدالعزيز محمد، وخالد عبده السيد، وزينب عوض الله محمد، وروحية سعيد السيد، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، مُقيمين في قرية الطواحين التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية. 

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