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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وليد حسونة: البنوك وشركات التمويل الإستهلاكى مهتمة بالتحول الرقمي

صدى البلد

قال وليد حسونة،  الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، إن البنوك مهتمة بالتحول الرقمي، وشركات التمويل الاستهلاكي تعمل بالتحول الرقمي، وهذا  يعني أن الشركات تساعد البنوك على تنفيذ هذا الهدف.

وتابع "حسونة"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن 40% من حجم تمويلات شركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي بدون فوائد.

عمليات شراء 

وأكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي،  أن الشركة مولت عمليات شراء بقيمة تصل لـ6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن "فاليو" للتمويل الاستهلاكي تحقق أرباح منذ يناير 2020، خاصة وأنها تحصل على عائد مباشر من التجار، وعائد آخر من الشركات العالمية.

البنوك التحول الرقمي شركات التمويل الاستهلاكي الشركات العالمية

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