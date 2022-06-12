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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط:موقف مجلس الأمن من سد النهضة مؤسف وإثيوبيا تريد خنق دولتي المصب

صدى البلد

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان، في حين أن أداء مجلس الأمن مؤسف في تناوله لقضية السد الإثيوبي، ويجب أن يكون هناك مواقف واضحة لمن يريد تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار الدولية.
 

وأضاف أبو الغيط في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أتمنى أن ننجح في إقناع إثيوبيا بأن يكون ملء السد في حدود معقولة بدون التأثير على الحصة السنوية لمصر والسودان.

وتابع أتصور أن المجتمع المصري يمكنه التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء إلى أي إجراءات سياسية خارجية.

وأوضح أنه لا بد من اتخاذ إجراءات من الدولة المصرية بشأن أزمة السد الإثيوبي فمصر تعمل على مشروعات تحلية المياه وتحسين أدوات الزراعة .

وأكد أبو الغيط أن المجتمع الدولي خذل مصر والسودان في ملف السد الإثيوبي و الصين وروسيا وأمريكا دول منبع للأنهار ولا يريدوا أن يعطوا لدول المصب حقوقهم في المياه.

وتابع أن مجلس الأمن يزعم أنه مسئول عن صيانة الأمن والسلم والدوليين ولكنه لا يتحرك شيء في مجلس الأمن إلا وفقا لمصالح محددة.

وشدد على أن حق الإنسان في الحياة مطلب أساسي ولكن المصالح هي التى تحكم علاقات الدول مع بعضها والجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت عن تقييد استخدامات حق الفيتو .

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي مصر والسودان المجتمع الدولي

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