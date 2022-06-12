تركت الهندسة من أجل التمثيل.. علي قاسم: بدأت أبحث عن ذاتي 5 سنوات

تحدث الفنان علي قاسم، عن مشواره الفني، قائلا:" كنت مهندس اتصالات ناجح ولكن مع الوقت شعرت بعدم حبي للعمل في هذا المجال.. ولهذا قررت ترك مجال الهندسة وبدأت في البحث عن ذاتي لمدة تصل عن 5 سنوات".

وأضاف "علي قاسم" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دس إم سي": عملت في الكثير من المجالات مثل الإعلانات والعقارات والترجمة قبل احترافي التمثيل، ولكن فور احترافي تركت تلك الأعمال، متابعا: قرار ترك مجال الهندسة والبحث عن التمثيل كان مجازفة وصعب.

واسترسل:" كنت بحلم بالتمثيل منذ عشر سنوات ولكن كنت خايف وحاسس بشعور مرعب ومحبط"، مشددا على أنه دخل مجال الفن والتمثيل دون واسطة.

وأكمل: “2016 كانت البداية الفعلية لبحثي عن ذاتي في مجال التمثيل”.