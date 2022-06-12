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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سارة البطوطي: مشاركة القطاع الخاص ضرورة للتعاطى مع قضايا تغير المناخ

صدى البلد

قالت المهندسة سارة البطوطي رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ  أن دورها كسفيرة لتغير المناخ هو التعبير عن القطاع غير الحكومي من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حيث أن دورها مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعاطي مع قضايا تغير المناخ وأن  يكون له صوت في قمة المناخ كوب 27 .

وتابعت خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":كوب في الأساس عبارة عن مفاوضات والعالم كله يتحرك  لإحداث  نقلة نوعية في قطاعات مختلفة  عبر تحويل طريقة العمل والسياسات ومن ثم فإن الاستعداد لقمة مثل قمة المناخ 27 تستدعي مراجعة أوضاعنا وأوضاع المنطقة من جهلة تلك النقلة النوعية  وماهي قابلية إحداث هذا التغيير في القطاعات المختلفة عبر تجهيز السياسات  وإشراك القطاعات   في إنفاذ تلك السياسات "

 القطاع الخاص 


وحول أهم دور القطاع الخاص في تلك القمة قالت، آخر تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولي  لتغير المناخ أصدرت  تقريراً تحدثت فيه أن قطاع المنشآت قال أن قطاع المنشآت الانشائي والمعماري ليس لهما دور واضح  في  تغير المناخ مثل قطاعات الطاقة والزراعة  وبالتالي يجب على هذا القطاع التحرك والمضي قدماً في  خطوات التحول النوعي كون القطاع المعماري والانشائي هو المساهم الثالث  أو الرابع    كقطاع في الانبعاثات حول العالم.


وأوضحت أن دور شركتها الناشئة التي أسستها معنية بالمباني الخضراء الصديقة للبيئة قائلة : " شغالة بقالي عشرين سنة في مجال المباني الخضراء  الصديقة للبيئة عبر بناء هذه المباني الخضراء وأن لايكون قاصراً ذلك على   المدن فقط بل  للريف والقرى في المناطق الزراعية ".


وبينت أنه مع صدور هذا التقرير ارتأت عبر شركتها أنها صاحبة خبرة في هذا المجال ورصيد من العلم يمكنها من مشاركة الحكومة في  هذا التحول  لمواكبة التقرير الدولي عبر  خبرة شركتها محلياً في هذا المجال "

تغير المناخ المجتمع المدني القطاع الخاص قضايا تغير المناخ قمة المناخ

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