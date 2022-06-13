كمونة: موسيماني مستفز ولا يقدِّر قيمة القلعة الحمراء.. فيديو

هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، مشددًا على أنه ضعيف من الناحية الفنية.

وقال "كمونة" فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الأهلي يستطيع الحصول على الألقاب مع أى مدير فني، وموسيماني لا يقدِّر قيمة القلعة الحمراء فهو مستفز فى تصريحاته لوسائل الإعلام".

وأضاف: "موسيماني سيرحل عن النادي الأهلي قريبًا، وكان يجب تواجده لقيادة الفريق أمام المصري بالسلوم".



الأهلى يفوز على المصري بالسلوم



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب الأهلى we بالسلام بدور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.