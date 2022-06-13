عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونة: موسيماني مستفز ولا يقدِّر قيمة القلعة الحمراء.. فيديو

صدى البلد

هاجم سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، مشددًا على أنه ضعيف من الناحية الفنية.

وقال "كمونة" فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الأهلي يستطيع الحصول على الألقاب مع أى مدير فني، وموسيماني لا يقدِّر قيمة القلعة الحمراء فهو مستفز فى تصريحاته لوسائل الإعلام".

وأضاف: "موسيماني سيرحل عن النادي الأهلي قريبًا، وكان يجب تواجده لقيادة الفريق أمام المصري بالسلوم".


الأهلى يفوز على المصري بالسلوم


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب الأهلى we بالسلام بدور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

ترشيحاتنا

كيفية تحميل خرائط جوجل Google maps بدون إنترنت

زيادة جديدة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 .. تفاصيل

استشاري طب نفسي: أفلام ديزني تحاول غرس المثلية الجنسية في الأطفال

لماذا لا تجمع صلاة الفجر.. أسرار وفضائل يغفلها الكثيرون

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ابراهيم فايق يكشف الحقيقة كاملة حول أزمة نهائي ابطال افريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ