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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية.. صور

أسعار ومواصفات تويوتا
أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية

تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من أشهر الشركات انتشاراً وشهرة داخل السوق السعودي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومن ضمن قائمة سيارات تويوتا اليابانية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 واحدة من السيارات الكروس أوفر المميزة من تويوتا، كما أنها أكبر سيارة كروس أوفر في أسطول سيارات تويوتا، وفي السياق التالي نستعرض أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر داخل السوق السعودي.

 

تستمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 قوتها من محرك هجين رباعي الاسطوانات، بسعة 2.5 لتر، بقوة تصل الى 240 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع قير CVT، اوتوماتيكي.

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية

كشفت تويوتا عن الجيل الرابع من هايلاندر لأول مرة عام 2021، وجاءت بتصميم خارجي محدث وراقي حيث تتميز بشبك أمامي كبير باللون الأسود مع خطين من الكروم ويتوسطها شعار تويوتا مع المصابيح الأمامية الـLED، ومصابيح ضباب في أسفل الصدام الأمامي، وفي الخلف يظهر الجناح بتصميم جديد وجميل بتجويف في الجوانب لتحسين انسيابية السيارة، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED.

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية

ومن الداخل جاءت سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 بمقصورة مميز وبتصميم أنيق، وشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادت بقياس 7 بوصة اختيارية، مع مقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وكونسول وسطي مميز.

أسعار ومواصفات تويوتا هايلاندر في السعودية

تتوفر تويوتا هايلاندر 2022 داخل المملكة العربية السعودية في 3 فئات مختلفة التجهيزات والاسعار، وهي كالآتي:

فئة LE HEV، بسعر 145,360 ريال سعودي.

فئة GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال سعودي.

فئة LTD HEV 4X4 بسعر 190,900 ريال سعودي. 

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