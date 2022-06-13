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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المشبك الدمياطي

صدى البلد

اذا كنتي من محبي الحلويات الشرقية والمعروفة بحلويات الصيف نقدم لكي اليوم طريقة عمل المشبك الدمياطي. 


المقادير:
5 ملعقة كبيرة نشا. 
5 ملعقة كبيرة دقيق. 
2 ملعقة كبيرة زيت 
½ ملعقة صغيرة خميرة فورية. 
ماء دافئ حسب الاحتياج. 
زيت للقلي
للشربات الثقيل او القطر 
2 كوب سكر. 
1 كوب ماء. 
2 ملعقة كبيرة ماء ورد. 
عصرة نصف ليمونة. 
لون برتقالي حسب الرغبة اختياري 


الطريقة:

يخلط الدقيق والنشا والخميرة والزيت، وتضاف الماء حتى قوام شبه سائل، مثل عجينة الزلابية أو متماسكة عنها قليلًا. 
 

وتقلب جيدًا بملعقة خشبية مع إضافة الماء بالتدريج حتى الوصول للقوام المطلوب. 
إذا أردت القوام المتماسك قليلا للعجينة، يحتفظ بشكله في الزيت، أما إذا أردت قوام أكثر سيولة، فلا يحتفظ بشكله في الزيت أثناء القلي. 
 

تغطى العجينة وتترك حتى تختمر 15 دقيقة، ويمكن العمل فيها فورًا بدون تركها تختمر و لكن يراعى عدم المبالغة في تخمير الخليط، لأنه سوف ينتفخ كثيرًا في الزيت ويضيع شكله. 
 

في طاسة صغيرة  بها زيت حوالي إلى النصف فقط حتي تأخذ شكل قرص المشبك 
يوضع الخليط في كيس حلواني أو أداة لها قمع، ثم يضغط  في الزيت و يقلب عندما يأخذ لون ذهبي خفيف علي الجهة الاخري حتى تأخذ لون. 
 

توضع في الشربات الثقيل البارد فور خروجها من الزيت، يراعي أن تكون كمية الشربات وفيرة لسهولة الشغل. 
 

ويمكن تلوين الشربات بألوان جل أو سائل حسب الرغبة. 
 

طريقة عمل الشربات أو القطر: 
يوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم يضاف عصرة الليمون وماء الورد ويترك قليلًا، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما، ويمكن تلوينه حسب الرغبة.

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