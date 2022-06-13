بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13-6-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18300 جنيه 18500 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق بنهاية 21 ألف جنيه ، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 يونيو 2022

سعر طن حديد عز 18170 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 18070 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 18050 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 18000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 الي 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1240 جنيها للطن بعد 1170 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1200 جنيه للطن

أسمنت المعلم 1190 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1200 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1210 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1200 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1190 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1250 جنيها للطن

اسمنت السويدى 1250 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1185 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.