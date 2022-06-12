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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

يستعرض موقع "صدى البلد"حركة  أسعار العملات الأجنبية  والآسيوية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يونيو  2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر  .


وشهد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام تعاملات اليوم الأحد استقرار مقارنة بأسعار أغلاق الأسبوع الماضي .

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18.65جنيه للشراء و 18.71جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 19.59جنيه للشراء و 19.91جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 22.94جنيه للشراء و 23.41جنيه للبيع  .

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 18.84جنيه للشراء و 19.15جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر عند 2.63جنيه للشراء و2.67جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم نحو  1.85جنيه للشراء و1.89جنيه للبيع  .

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر  1.91جنيه للشراء و1.95جنيه للبيع .

 

أسعار صرف العملات الآسيوية

 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام تعاملات  اليوم الأحد 

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر  نحو 13.86جنيه للشراء و 14.02جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر عند 2.78جنيه للشراء و2.79جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اخر اجتماعاتها قرار برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي.

 

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