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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تفشي جديد في بكين.. حصيلة إصابات كورونا بالصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 69 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 20 إصابة قادمة من الخارج.

كما تم تسجيل ما مجموعه 131 حالة بدون أعراض يوم الأحد، ولا يزال 2396 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك بلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 224882 حالة، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس 5226 حالة وفاة.

فيما أعلن حي تشاويانج، أكثر مناطق العاصمة الصينية بكين اكتظاظًا بالسكان، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في أبريل الماضي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال مسؤولو الصحة بالمدينة إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة هيفن سوبر ماركت في منطقة سانليتون يوم الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

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