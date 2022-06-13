الهند تسجل 8084 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 8084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و230 ألفا و101 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و771 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 47 ألفا و995 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و657 ألفا و335 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4592 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.