إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نجع حمادى، عن إصابة ٤ أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أسفر عنه إصابة ٤ أشخاص.

تبين إصابة كل من: عبد الرحمن احمد بسيونى ١٩ عاماً، باشتباه كسر بالحوض، ابراهيم رمضان الشيمى ٢٥ عاماً ،بسحجات وكدمات، يوسف عبد الجليل عبد النبى ٢٠ عاماً، باشتباه نزيف بالمخ، و عبد الرحمن صلاح ابو العلا ١٨ عاماً، باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.