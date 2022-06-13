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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أرشيفية
أرشيفية

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نجع حمادى، عن إصابة ٤ أشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أسفر عنه إصابة ٤ أشخاص.

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تبين إصابة كل من: عبد الرحمن احمد بسيونى ١٩ عاماً، باشتباه كسر بالحوض، ابراهيم رمضان الشيمى ٢٥ عاماً ،بسحجات وكدمات، يوسف عبد الجليل عبد النبى ٢٠ عاماً، باشتباه نزيف بالمخ، و عبد الرحمن صلاح ابو العلا ١٨ عاماً، باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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