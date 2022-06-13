الشباب والرياضة : تكثيف الأنشطة لخدمة أبناء مطروح الفترة المقبلة

عقد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، اجتماعا مع إدارة الرياضة بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيلة المديرية للرياضة ، و محمد انور مدير إدارة الرياضة ، و رضا الششتاوى و و تامر شطا ، و عماد زكى الاخصائيين الرياضيين بالإدارة .

وناقش " رفاعي " خلال الاجتماع الحث على تكثيف الأنشطة الرياضية خلال المرحلة المقبلة لخدمة أبناء مطروح الكرام والظهور بمظهر مشرف لقطاع الشباب والرياضة فى الثمانى إدارات الفرعية .

كما أكد على الاستمرار في التعاون المشترك بين الإدارات المركزية والفرعية لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة لخدمة أبناء محافظة مطروح و فى ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش لجميع الحاضرين ، والاستماع لكل منهم.

و تقدم " وليد رفاعي " مدير عام المديرية بالتهنئة للدكتورة نجلاء البلشي لصدور قرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواليها منصب وكيل المديرية للرياضة بمطروح.