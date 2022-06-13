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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة : تكثيف الأنشطة لخدمة أبناء مطروح الفترة المقبلة

مدير الشباب والرياضة
مدير الشباب والرياضة خلال الاجتماع

عقد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، اجتماعا مع إدارة الرياضة بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيلة المديرية للرياضة ، و محمد انور مدير إدارة الرياضة ، و رضا الششتاوى و و تامر شطا ، و عماد زكى الاخصائيين الرياضيين بالإدارة  .

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وناقش " رفاعي " خلال الاجتماع الحث على تكثيف الأنشطة الرياضية خلال المرحلة المقبلة لخدمة أبناء مطروح الكرام والظهور بمظهر مشرف لقطاع الشباب والرياضة فى الثمانى إدارات الفرعية .

كما أكد   على الاستمرار في التعاون المشترك بين الإدارات المركزية والفرعية لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة لخدمة أبناء محافظة مطروح  و فى ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش لجميع الحاضرين ، والاستماع لكل منهم.
و تقدم " وليد رفاعي " مدير عام المديرية بالتهنئة للدكتورة نجلاء البلشي لصدور قرار  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتواليها منصب وكيل المديرية للرياضة بمطروح.

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