عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لخوض مباراة إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة إيسترن كومباني المقبلة.

تدريبات فنية واستشفائية
وخاض لاعبو الأهلي الذين لم يشاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس، فقرات تدريبية متنوعة، تضمنت التصويب على المرمى والكرات الثابتة والعرضيات فضلًا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية. 


فيما أدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس تدريبات بدنية، قبل أن يخوضوا فقرة استشفائية في «الجيم» للتخلص من آثار الإجهاد.

ثلاثي حراس المرمى
وخاض ثلاثي حراسة المرمى الشباب مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات شاقة تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، اشتملت على فقرات فنية متنوعة من بينها الكرات الثابتة والتصويب عن قرب والتصدي للعرضيات.

انتظام ديانج
وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته إلى القاهرة صباح أمس عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية.

عبد المنعم 
وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، تدريبات بدنية واستشفائية منفردة على هامش المران الجماعي للفريق تضمنت الجري حول الملعب، وجلسة تأهيل في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

 

علي لطفي
وخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق، لجلسة علاج طبيعي في «الجيم» وحقن بالبلازما للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بالتهاب في وتر اليد، ومن المقرر أن يخضع لأشعة جديدة عقب مباراة إيسترن كومباني لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي.

 

عودة الدوليين
وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن موعد عودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء المشاركة مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.

وقال عبد الحفيظ إن لاعبي المنتخب الوطني سوف يعودون في اليوم التالي للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية والمحدد لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة أن بيرسي تاو لاعب الفريق يعود إلى القاهرة يوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب جنوب إفريقيا، بينما يعود التونسي علي معلول يوم الخميس المقبل.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وتأهل الأهلي إلي دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ٣٢ للبطولة.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7E44F61A-125B-4A15-9915-1715FF7CA1F6-62a7147909aab
7E44F61A-125B-4A15-9915-1715FF7CA1F6-62a7147909aab
8
8
9
9
10
10
11
11
071D4FA8-E85E-42C1-B291-2DCEA02E2835-62a7166f2a5b3
071D4FA8-E85E-42C1-B291-2DCEA02E2835-62a7166f2a5b3
91A9DC54-6834-403A-BC2A-47AD399F2043-62a714aa40c81
91A9DC54-6834-403A-BC2A-47AD399F2043-62a714aa40c81
AAAF0E95-F236-41F7-877E-C3F4FD64114C-62a7158c1b99b
AAAF0E95-F236-41F7-877E-C3F4FD64114C-62a7158c1b99b
BC5B33DD-C64D-48E3-B80D-C954B14CE7A5-62a71395708d7
BC5B33DD-C64D-48E3-B80D-C954B14CE7A5-62a71395708d7
CB8F7966-93A4-4736-8602-242FE4556F70-62a7142055a78
CB8F7966-93A4-4736-8602-242FE4556F70-62a7142055a78
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش بالجزيرة الدوري الممتاز سيد عبد الحفيظ ايسترن كومباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

ترشيحاتنا

المنصات سلاحهم والكلمة رصاصهم.. مرافعة النيابة العامة في قضية عائشة خيرت الشاطر

مهاجما الفيدرالي الأمريكي.. محمد العريان: الولايات المتحدة تمر بفترة ركود تضخمي

في جلسة عائشة الشاطر .. ننشر التقرير الطبي لـ شقيق باسم عودة

براءات اختراع .. منح 70% من العلامات التجارية للمصريين

محمود عزت وبديع .. تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في أحداث المنصة

إهانة لينا.. مديحة حمدي : زوجي قبل وفاته حذرني من خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

فيديو

الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ