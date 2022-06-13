تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لخوض مباراة إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة إيسترن كومباني المقبلة.

تدريبات فنية واستشفائية

وخاض لاعبو الأهلي الذين لم يشاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس، فقرات تدريبية متنوعة، تضمنت التصويب على المرمى والكرات الثابتة والعرضيات فضلًا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية.



فيما أدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس تدريبات بدنية، قبل أن يخوضوا فقرة استشفائية في «الجيم» للتخلص من آثار الإجهاد.

ثلاثي حراس المرمى

وخاض ثلاثي حراسة المرمى الشباب مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات شاقة تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، اشتملت على فقرات فنية متنوعة من بينها الكرات الثابتة والتصويب عن قرب والتصدي للعرضيات.

انتظام ديانج

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته إلى القاهرة صباح أمس عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية.

عبد المنعم

وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، تدريبات بدنية واستشفائية منفردة على هامش المران الجماعي للفريق تضمنت الجري حول الملعب، وجلسة تأهيل في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

علي لطفي

وخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق، لجلسة علاج طبيعي في «الجيم» وحقن بالبلازما للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بالتهاب في وتر اليد، ومن المقرر أن يخضع لأشعة جديدة عقب مباراة إيسترن كومباني لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي.

عودة الدوليين

وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن موعد عودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء المشاركة مع منتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية.

وقال عبد الحفيظ إن لاعبي المنتخب الوطني سوف يعودون في اليوم التالي للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية والمحدد لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة أن بيرسي تاو لاعب الفريق يعود إلى القاهرة يوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر منتخب جنوب إفريقيا، بينما يعود التونسي علي معلول يوم الخميس المقبل.



وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وتأهل الأهلي إلي دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ٣٢ للبطولة.

1

2

3

4

5

6

7

7E44F61A-125B-4A15-9915-1715FF7CA1F6-62a7147909aab

8

9

10

11

071D4FA8-E85E-42C1-B291-2DCEA02E2835-62a7166f2a5b3

91A9DC54-6834-403A-BC2A-47AD399F2043-62a714aa40c81

AAAF0E95-F236-41F7-877E-C3F4FD64114C-62a7158c1b99b

BC5B33DD-C64D-48E3-B80D-C954B14CE7A5-62a71395708d7