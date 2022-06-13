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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رزان المغربي تخطف الأنظار بصحبة راغب علامة

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية، رزان مغربي، صورة جديدة برفقة الفنان اللبناني راغب علامة وذلك من حفلة أمس في مصر، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت رزان معلقة من خلال صورتهما:"مع الرجل الوسيم من لبنان راغب علامة، كل التوفيق. عيد ميلاد سعيد بستمتع بغناء اللي باعنا خسر دلعنا".

 

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة احتفالية صيفية داخل أحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.


شهد الحفل حضور كامل العدد وحضر راغب بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وكان في استقبالهما منظم الحفل وليد منصور ومسؤل التأمين أحمد فخامه وافتتح وصلته الرومانسية بأغنية" سنين رايحة" التي زادت من آجواء الإثارة.

كان ضمن الحضور الفنان ادوارد وحرمه ورزان مغربي وشيماء حافظ والمذيعة فاطيما خليل وقدم علامة علي مدى قرابة الساعتين عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش" .. بالإضافة إلى  أحدث أغانيه “ممكن أزعلك”، " تعاليلي" .. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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