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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

راغب علامة
راغب علامة

أحيا النجوم راغب علامة ومصطفي حجاج حفلا غنائيا ضخما بإحدى الفنادق الكبري بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من محبيهم.

وقدم علامة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "انا اسمي حبيبك، اللي باعنا، نسيني الدنيا، قلبي عشقها، ممكن ازعلك" كما غني مقطع من اغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال أيام قليلة.

وفاجئ منظم الحفل وليد منصور النجم راغب علامة بالاحتفال بعيد ميلاده عقب انتهاء فقرته بالحفل مع فرقته الموسيقية والقنوات الفضائية والصحفيين.

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كما قدم مصطفي حجاج مجموعة من أغانيه التي أشعلت حماس كل الحضور منها "خطوة، يا بتاع النعناع، ابويا قالي زمان، اللي يقدر يتقدر، نصيبي وقسمتي".

واستمر الحفل على مدار أكثر من ٣ ساعات في جو ملئ بالبهجة والسعادة من كل الحضور الذين اشادو بالتنظيم المميز الذي ظهر به.

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حفل راغب علامة مصطفي حجاج وليد منصور يا بتاع النعناع النجم راغب علامة Arts Entertainment

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