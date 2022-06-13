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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

راغب علامة
راغب علامة

أحيا النجم اللبناني راغب علامة احتفالية صيفية داخل أحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.


شهد الحفل حضور كامل العدد وحضر راغب بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وكان في استقبالهما منظم الحفل وليد منصور ومسؤل التأمين أحمد فخامه وافتتح وصلته الرومانسية بأغنية" سنين رايحة" التي زادت من آجواء الإثارة.

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كان ضمن الحضور الفنان ادوارد وحرمه ورزان مغربي وشيماء حافظ والمذيعة فاطيما خليل وقدم علامة علي مدى قرابة الساعتين عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش" .. بالإضافة إلى  أحدث أغانيه “ممكن أزعلك”، " تعاليلي" .. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص المتتالية حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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راغب علامة النجم اللبناني راغب علامة رزان مغربى شيماء حافظ ادوارد الفنان إدوارد نسيني الدنيا

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