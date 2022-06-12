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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

راغب علامة يصل القاهرة استعدادا لأول حفل بعد صدور تعاليلي.. صور

صدى البلد

وصل منذ قليل النجم اللبناني الميجا ستار راغب علامة مطار القاهرة الدولي بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة استعدادا لإحياء حفل الليلة بأحد فنادق القاهرة لصالح إحدى شركات التطوير العقاري بمصر.

كان في استقبال راغب علامة بمطار القاهرة الدولي مصور الأجيال أحمد كوتي وهبة عاطف من شركة تالنت دبليو إم المنظمة للحفل حيث اصطحبا راغب وشقيقه خضر علامة لفندق الإقامة بحصبة الفرقة الموسيقية للنجم راغب علامة وكان في استقبالهم من الفندق كل من بتول الجمال و أحمد وليد من فريق التسويق وسلمى سليمان من قسم علاقات النزلاء.

حفل الليلة من تنظيم شركة تالنت دبليو إم لمالكها وليد منصور الذي يشرف على جميع تفاصيل الحفل منذ عدة أيام بمساعدة فريق عمل كبير من مهندسي الصوت والإضاءة والشاشات والبرودكشن للمهندس كريم راشد وطارق زين.

 

يعد حفل الليلة هو الأول للنجم راغب علامة بعد صدور أغنيته الجديدة "تعاليلي" منذ أيام قليلة تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده...من كلمات محمد عاطف وألحان زعيم وتوزيع توما.

راغب علامة القاهرة

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