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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة ونادر عبد الله يتعاونان في أغنية استمارة 6

راغب علامة ونادر
راغب علامة ونادر عبد الله

يتعاون الفنان  اللبناني راغب علامة مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله في أغنية جديدة تحمل إسم "استمارة 6" من ألحان محمود الخيامى وتوزيع توما ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .


وتعد الأغنية التعاون الثانى بين راغب علامة ونادر عبدالله حيث تعاونا سويا في عام 2004 في اغنية "اللي بيرضيك يرضيني" ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس .


وطرح مؤخرا راغب علامة، أغنيته الجديدة " تعاليلى" يوم عيد ميلاده، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف والملحن احمد زعيم والموزع الموسيقى توما .


وكا ن الشاعر نادر عبد الله قدم مؤخرا واحدة من أهم أغانى   أنغام وتحمل اسم "لوحة باهتة" التي طرحهتا على طريقة السينجل من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتخطت حاجز 4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.


ولم يكن التعاون الأول بينهما، حيث تعاونا سويا سابقا في عشرات الأغانى، وكانت آخرها "يا ريتك فاهمنى" ضمن أغنيات ألبوم "حالة خاصة جدًا"، الذي صدر في عام 2019، وتخطت أكثر من 70 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، الأكثر مشاهدة لـ أنغام فى مشوارها، إضافة إلى نجاحها أيضًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية، وفي حفلاتها الغنائية.


وتعاون نادر عبد الله مع  هيثم شاكر في أغنية "اتعدى حدودى" التى تصدرت تريندات الأغانى، وتعتبر التعاون الثالث الذى يجمع بينهما، حيث تعاونا سويا من حوالى 3 سنوات في أغنية "لحقتينى" ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "ما خليتش حاجة" عام 2008 ألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم.


وطرح أغنية من كلماته وتوزيع جلال الحمداوى مع  رامى صبرى تحمل اسم "هي" وبكلماتها البسيطة جعلتها تتصدر ضمن تريندات الأغانى أثناء طرحها.

 

راغب علامة تامر علي رامي صبري استمارة 6 الفنان اللبناني راغب علامة يا ريتك فاهمنى لوحة باهتة

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