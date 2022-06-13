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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 فئات معفاة من مصروفات المدارس 2023.. و50% تخفيضا لأبناء العاملين بالتعليم

صورك ارشيفية
صورك ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تسديد مصروفات المدارس 2023.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس:

- أبناء شهداء ٢٥ يناير
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي 
- الطلاب يتامى الأب
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية 
- مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجهورية من الشئون الاجتماعية
- (أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل و والمطلقة وأبناء المكفوفين و وذوي الاحتياجات الخاصة وابناء الذكور المفرج عنهم من السجن حديثا غير القادرين  مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رماد وشمال سيناء والطلاب المقيدين والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة
- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس


وتخفض نسبة ٥٠٪؜ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

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