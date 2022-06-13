مطرب صيني شهير متهم مع 8 رجال باغتصاب 4 نساء في مطعم.. تفاصيل مروعة

أدين نجم البوب ​​الصيني الكندي كريس وو، بارتكابه جريمة اغتصاب وتهم جنائية أخرى في محاكمة مغلقة في بكين، بعدما أثار مقطع فيديو متداول له حالة من الغضب، وكان قد ظهر في الفيديو برفقة مجموعة من الرجال وهم يعتدون جنسيا على 4 سيدات في مطعم بالصين.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” جرت المحاكمة السرية في محكمة الشعب في “تشاويانج”، مساء الجمعة الماضية، وانتقد العديد من مستخدمي الإنترنت توقيت إعلان المحاكمة.

وعن مقطع الفيديو المتداول عنه، تم تسجيل لحظة هجومه برفقة أصدقاءه على 4 نساء يتناولن العشاء في مطعم في “تانغشتان” شرق بكين، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة في لقطات مراقبة تمت مشاركتها على نطاق واسع على موقع ويبو.

وتحركت الشرطة يوم الأحد وألقت القبض على 9 أشخاص من بينهم “كريس وو” للاشتباه بارتكابهم اعتداء عنيف في القضية.

وجدد هذا الاعتداء، الغضب العام والحديث بكثرة عن كراهية النساء وسوء معاملة النساء في الصين، ولكنهذه ليست المرة الأولى التي تعلامل فيها نساء الصين بقسوة، في وقت سابق من هذا العام، ظهر فيديو لامرأة مقيدة بالسلاسل في كوخ. ووجد تحقيق الشرطة أنه تم الاتجار بها وبيعها كعروس.

وتمت محاكمة وو بتهمة الاغتصاب وكذلك جريمة تجميع حشد للشروع في علاقات جنسية غير شرعية، ومن المعروف أنه يُعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و 10 سنوات، على الرغم من إمكانية إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة والإعدام في حالات استثنائية.

ويعاقب على التهمة الثانية التي يواجهها “وو” بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، فيما قالت وسائل إعلام رسمية إن الحكم في هذه القضية سيصدر في وقت لاحق.

هذه ليست الجريمة الأولى له،إذ اتهمت مراهقة “وو” العام الماضي بممارسة الجنس معها وهي في حالة سكر، ولكن نفى كريس هذا الاتهام، ثم قالت المراهقة أيضًا إن سبع نساء أخريات اتصلن بها وقالوا إن “وو” تودد إليهن ووعدهن بالحصول على وظائف.