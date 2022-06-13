أكاديمي: زراعة 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر حتى الآن

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مصر في عز الأزمات العالمية تصدر كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية تصل لـ 5.6 مليون طن للخارج.

وتابع أبو اليزيد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تم زراعة 350 ألف فدان حتى الآن بمشروع مستقبل مصر".

وأشار إلى أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية.

ونوه إلى أنه أول مرة تتكاتف الدولة مع القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي في هذا المشروع الضخم.