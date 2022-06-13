فيريرا يستبعد سكر وخضري من قائمة الزمالك لمباراة الداخلية ببطولة كأس مصر

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الثنائي حاتم محمد" سكر" ومحمد خضري من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعه – يوسف إبراهيم " أوباما " – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء : السيد عطيه ومحمد حسام "بيسو" و أحمد رفاعي وإسلام جابر و محمود عبد الرازق "شيكابالا " وسيف جعفر و أشرف بن شرقي و أيمن حفني و رزاق سيسيه