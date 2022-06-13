شاهد| مختبرات سرية تجري تجارب بشعة على الحيوانات بأمريكا

كشفت لقطات سرية مروعة لكلاب وقرود وهم يتألمون ببشاعة بعد تقييدهم داخل مختبر تجارب على الحيوانات بولاية إنديانا الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم تصوير مقاطع الفيديو المروعة، بعد إجراء تحقيق سري دام لمدة 7 أشهر من قبل جمعية الرفق بالحيوان الدولية.

تعذيب الحيوانات داخل مختبر سرية

فيما يوضح الفيديو المصور، الحيوانات وهم يجبروا على تعاطي مواد كميائية سامة داخل المختبر.

وتم التوصل لهذه الفيديوهات بعدما عمل محقق سري في المنشأة وتم تكليفه بالعمل على أكثر من 70 دراسة سمية، تم إجراؤها جميعها بتكليف من أكثر من 12 شركة أدوية، تضم أكثر من 6000 حيوان.

ووجد المحقق أن الكلاب والقردة تم تقييدهم من قبل الموظفين في المختبر لإدخال الأنابيب في حلقهم وضخ المواد الكيميائية الصيدلانية في معداتهم، كما تدعي جمعية الرفق بالحيوان.

تعذيب الحيوانات داخل مختبر سرية

فيما دافعت الشركة المالكة للمختبر السري، عن أبحاثها باعتبارها "مطلوبة قانونًا" في الولايات المتحدة لتطوير الأدوية.