نصر فريد واصل يوضح موقف الأزهر من الغاء الطلاق الشفوي

كشف الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، عن موقف الأزهر من الغاء الطلاق الشفوي.

وقال نصر فريد واصل ، لصدى البلد، إن الطلاق عندما يقع من أهله مستوفيا أركانه وشروطه، فهو واقع لا محالة ، لكن لابد من أطلق لفظ الطلاق، فيجب عليه شرعا من إثبات الطلاق وتوثيقه.

وأكد نصر فريد واصل، أن الطلاق الشفوي، يقع إذا تحققت فيه الشروط، ويجب على الزوج الإثبات بالإشهاد عليه بالشهود العدول، أو الإثبات القانوني وهو التوثيق.

وأشار إلى أن توثيق الطلاق واجب شرعا على الزوج إذا أوقع الطلاق بلفظه الصريح، منوها أن هذا ما أكدت عليه هيئة كبار العلماء من وقوع الطلاق الشفوي.

وأوضح، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أتاحت لولي الأمر اتخاذ الاجراءات والعقوبات تجاه الزوج الممتنع عن توثيق وإثبات الطلاق الذي أوقعه بنفسه وقوعا صحيحا، فهذا الزوج الممتنع يجب أن يوقع عليه عقوبة تعذيرية.

