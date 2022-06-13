عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نصر فريد واصل يوضح موقف الأزهر من الغاء الطلاق الشفوي

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل

كشف الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، عن موقف الأزهر من الغاء الطلاق الشفوي.

وقال نصر فريد واصل ، لصدى البلد، إن الطلاق عندما يقع من أهله مستوفيا أركانه وشروطه، فهو واقع لا محالة ، لكن لابد من أطلق لفظ الطلاق، فيجب عليه شرعا من إثبات الطلاق وتوثيقه.

وأكد نصر فريد واصل، أن الطلاق الشفوي، يقع إذا تحققت فيه الشروط، ويجب على الزوج الإثبات بالإشهاد عليه بالشهود العدول، أو الإثبات القانوني وهو التوثيق.

وأشار إلى أن توثيق الطلاق واجب شرعا على الزوج إذا أوقع الطلاق بلفظه الصريح، منوها أن هذا ما أكدت عليه هيئة كبار العلماء من وقوع الطلاق الشفوي.

وأوضح، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أتاحت لولي الأمر اتخاذ الاجراءات والعقوبات تجاه الزوج الممتنع عن توثيق وإثبات الطلاق الذي أوقعه بنفسه وقوعا صحيحا، فهذا الزوج الممتنع يجب أن يوقع عليه عقوبة تعذيرية.
 

الدكتور نصر فريد واصل هيئة كبار العلماء الازهر الشريف مفتي الجمهورية السابق موقف الأزهر إلغاء الطلاق الشفوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

رابطة الأندية : قرعة قبل نهائي كأس الرابطة الأربعاء

السيسي: فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مفيش فيها كلام

أمريكا تعلن إرسال 1.5 مليار دولار إلى أوكرانيا شهريًا

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سبوتيفاي يخطط لإطلاق خدمة تحول النصوص إلى خطاب مسموع

الحوار الوطني.. السيسي: لازم يبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا

الرئيس السيسي: لدينا اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

فيديو

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ