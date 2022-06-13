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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تناشد الكليات بحصر العشرين الأوائل من 2014

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

ناشدت جامعة الأزهر، كليات الجامعة، بحصر العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014 حتى تاريخه مع ضرورة أن يشمل الحصر الرقم القومي.

واكدت جامعة الأزهر، على أنه يتم التنبيه على موظفي قسم الخريجين بالكلية بإجراء حصر العشرين الأوائل من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من عام 2014 حتى عام 2021 وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخه على أن يتم الترتيب وفقا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم 632 في 20 يونيو 2018.


أول رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية للوافدين


شهد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور بكري سعيد عثمان رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص اللغة العربية قسم الأدب والنقد بكلية العلوم الإسلامية الأزهرية للوافدين اليوم الخميس للطالب دابو محمد من دولة غينيا كوناكري الشقيقة.


واشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود الدكتورة نهلة الصعيدي عميدة الكلية، في إدارة الكلية، وثمن جهود الإدارات السابقة بداية من الدكتور محمد الطيب خضري، اول عميد للكلية، والدكتور زكريا النوتي ثاني عميد للكلية، عليهما رحمة الله، ومرورا بالدكتور عبد المنعم فؤاد عميد الكلية السابق.


جدير بالذكر أن أول رسالة ماجستير نوقشت اليوم كانت بعنوان "التحول الوجداني في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام  الحرية نموذجا دراسة تحليلية، وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة مشرفا اساسيا، والدكتور عمر عبد المعبود عبد الرحمن استاذ الأدب والنقد بكلية البنات الأزهرية بالمنيا، مشرفا مشاركا، والدكتور عبد الحميد محمد بدران استاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، عضوا مناقشا، والدكتور صبري فوزي عبد الله ابو حسين استاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالسادات عضوا مناقشا.


وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة بموضوع الرسالة وجهد الباحث والذي يعد إضافة للبحث العلمي في تخصص الأدب والنقد بوجه خاص واللغة العربية بوجه عام، وقررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحث دابو محمد من دولة غينيا كوناكري درجة التخصص الماجستير في اللغة العربية تخصص الأدب والنقد بتقدير ممتاز.

 

جامعة الأزهر حصر العشرين الأوائل أعضاء هيئة التدريس الخريجين كلية العلوم الإسلامية

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