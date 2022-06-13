عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: مجمع الانتاج الحيواني والألبان خطوة في طريق الاكتفاء الذاتي

افتتاح مجمع الإنتاج
افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، لافتا إلي أن هذا الانجاز العظيم خطوة كبيرة في اتجاه الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. 

وأضاف عبدالرحمن أبو صدام في تصريحات له اليوم، أن مشروع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نموذج رائع للتعاون والتكامل بين الجهات المعنيه للدوله للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان والعمل علي استقرار أسعارهم وتقليل فاتورة الإستيراد حفاظا علي الأمن الغذائي المصري .

ويعد من المشاريع القوميه العملاقه ذات الطابع التكاملي والذي يحوي مزارع التربيه ومصانع إنتاج الألبان علي مساحه 1000فدان بإجمالي نحو 5000 آلاف رأس حلاب تنتج نحو 150 طن لبن يوميا 
نحو 3000 رأس تسمين  مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية. 

وأشار أبوصدام إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة علي كافة محاور الانتاج الغذائي وخاصه توجيهاته بتحسين وتطوير السلالات المحليه من المواشي وتوجيهاته بتوفير القروض الميسرة لتربية المواشي وتوفير اللقاحات والامصال تهدف الي تحقيق الامن الغذائي في أبهي صوره ما يلبي الاحتياجات المحلية، ويوفر فرص عمل ويزيد من العائد الاقتصادي للمربين. 

وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب بدراسة موسعة لعمليات التلقيح الصناعي للمواشي واستخدام أحدث التقنيات لانتاج أفضل الأنواع بما يلائم المناخ والاحتياجات المحلية، مع تعميم التلقيحات المناسبة علي كافة أنحاء الجمهورية ومنع التلقيح بين الحيونات المحلية والعمل علي استخدام الأصناف المحلية ذات الانتاج الضعيف من الألبان لانتاج اللحم فقط بعد تلقيحها بالتلقيح المناسب، والاستعانة بعلماء مصر والعالم في هذا الإطار.

الفلاحين افتتاح الرئيس السيسي للمجمع المتكامل للانتاج الحيواني والالبان خطوة الاكتفاء الذاتي مشروع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات مشروع الإنتاج الحيوانى والألبان الإنتاج الحيوانى والألبان مشروع الإنتاج الحيوانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

تقنية الميتافيرس..خبير تكنولوجيا معلومات: يمكن لأي شخص زيارة متحف اللوفر وهو بمنزله..فيديو

الداخلية يحسم مصير السيد عيد بعد الهزيمة من الزمالك.. فيديو

أحدث أسعار سوزوكي ارتيجا العائلية موديل 2022 .. نظرة شاملة| صور

اتحاد الصناعات: الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز بـ 150 جنيها.. فيديو

المغرب يفوز على ليبيريا بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

أمريكا: مجموعة السبع تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ