الفلاحين: مجمع الانتاج الحيواني والألبان خطوة في طريق الاكتفاء الذاتي

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، لافتا إلي أن هذا الانجاز العظيم خطوة كبيرة في اتجاه الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

وأضاف عبدالرحمن أبو صدام في تصريحات له اليوم، أن مشروع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات نموذج رائع للتعاون والتكامل بين الجهات المعنيه للدوله للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان والعمل علي استقرار أسعارهم وتقليل فاتورة الإستيراد حفاظا علي الأمن الغذائي المصري .

ويعد من المشاريع القوميه العملاقه ذات الطابع التكاملي والذي يحوي مزارع التربيه ومصانع إنتاج الألبان علي مساحه 1000فدان بإجمالي نحو 5000 آلاف رأس حلاب تنتج نحو 150 طن لبن يوميا

نحو 3000 رأس تسمين مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وأشار أبوصدام إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة علي كافة محاور الانتاج الغذائي وخاصه توجيهاته بتحسين وتطوير السلالات المحليه من المواشي وتوجيهاته بتوفير القروض الميسرة لتربية المواشي وتوفير اللقاحات والامصال تهدف الي تحقيق الامن الغذائي في أبهي صوره ما يلبي الاحتياجات المحلية، ويوفر فرص عمل ويزيد من العائد الاقتصادي للمربين.

وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب بدراسة موسعة لعمليات التلقيح الصناعي للمواشي واستخدام أحدث التقنيات لانتاج أفضل الأنواع بما يلائم المناخ والاحتياجات المحلية، مع تعميم التلقيحات المناسبة علي كافة أنحاء الجمهورية ومنع التلقيح بين الحيونات المحلية والعمل علي استخدام الأصناف المحلية ذات الانتاج الضعيف من الألبان لانتاج اللحم فقط بعد تلقيحها بالتلقيح المناسب، والاستعانة بعلماء مصر والعالم في هذا الإطار.