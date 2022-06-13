نعمل إيه عشان نشتغل.. فنان شهير يطالب بمزاولة المهنة

نشر الفنان وائل علي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن معاناته بسبب عدم مزاولة مهنته كممثل.

وقال وائل علي: "أقسم بالله أنا ممثل ومهنتي في البطاقة ممثل.. هو المفروض نعمل إيه عشان نشتغل في مهنتنا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وائل على

وائل على

الفنان وائل على من مواليد 30 أبريل 1975.

وقدم وائل علي، العديد من الأعمال الفنية المميزة من أبرزها مسلسلات: (اللص الذي أحبه) 1997، (هوانم جاردن سيتي) 1997، (زيزينيا) 2000، (آن الأوان) 2006، (اسم مؤقت) 2013 .. وغيرها.

كما شارك في مسرحيات عدّة، مثل: (الليبرو) 2002، (مراتي زعيمة عصابة) 2008، (مرسي عاوز كرسي) 2008.