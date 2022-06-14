المالية: التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني البيع أو الخصخصة

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، تعليقا على وثيقة ملكية الدولة، إن الهدف من الوثيقة هو تعزيز دور القطاع الخاص كـ شريك أساسي مع الحكومة.

وأضاف كوجك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي":"التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني الخصخصة".

وتابع:" آليات التخارج كثيرة ومنها استمرار ملكية الدولة لأي قطاع اقتصادي لكن التشغيل والإدارة تكون للقطاع الخاص ".

وأكمل كوجك:" التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني البيع او الخصخصة ".

ولفت كوجك" الدولة المصرية لها أدوار محددة والقطاع الخاص شريك أساسي في الدولة، وبالتالي نحتاج إلى وضوح للأدوار المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لمصلحة الوطن، ونستهدف خلق بيئة صناعية جيدة في مصر قادرة على التنصنيع والإنتاج ".