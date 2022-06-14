لوسي عن تواجدها في مسرحية من كتابات عبدالحميد جودة السحار: روحه بيننا

عبرت الفنانة لوسي عن سعادتها بتواجدها في عمل من كتابات عبد الحميد جودة السحار وهي مسرحية الحفيد التي تقدمها على المسرح القومي بالعتبة.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد":لم يختفي عبد الحميد جودة السحار من بينا حينما أقف على المسرح أراه في ضحكة وتأثر كل شخص بما نقدمه، وروحه دائما موجودة معنا وحينما قبلت المسرحية كان هناك أحد الأعمال المعروضه له على التلفاز فسعدت لتقديمي مسرحية الحفيد وتحمست".

كشفت الفنانة لوسي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تحضيرها لمسرحية الحفيد التي تعرض حاليا على المسرح القومي بالعتبة.

وقالت "لوسي" في تصريحات ل"صدى البلد": اصيبت في قدمي وظل الجرج ينزف فترة خلال البروفات ولكن لم اتوقف، كما انني تعرضت لاكثر من اصابة اخري وتحملت من اجل مسئولية اخراج العرض المسرحي في موعده.

وكانت قد كشفت الفنانة لوسي عن ردود الفعل التي استقبلتها على مسرحية الحفيد التي تعرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وقالت "لوسي" في تصريحات ل"صدى البلد:" تلقينا ردود فعل رائعة على المسرحية وكنت أشاهد الجمهور من خلف الكواليس يضحك ويتأثر أيضا في مشاهد أخرى، وكل من في العمل بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج العرض بصورته الموجودة حاليا".

وكان قد افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "الحفيد " من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، علي المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء، وسط اقبال جماهيري كبير.

يذكر أن العرض يناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الحفيد ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.