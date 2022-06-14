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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد | صور

قصة أشهر سيارة شبابية
قصة أشهر سيارة شبابية ظهرت بفيلم القاضي والجلاد

للعدالة وجوه كثيرة، وقد ساق القدر لتنفيذ عدالته من خلال سيارة تكاد تشبه السيارات الكارتونية، حينما ظهرت للوهلة الأولى في إحدى مشاهد فيلم "القاضي والجلاد"، ظن الكثير أنها سيارة ليست بحقيقية تشبه تلك التي تظهر في الأفلام الكارتونية للأطفال، تلك السيارة التي شعرت بمن استقلها وبالنار التي اشتعلت في قلبه حينما اكتشف صدمة حياته وخيانة أقرب الناس إليه، فأطاعته بعدم سيطرتها على مكابحها أمام مشهد حياته الاخير.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد


فقد دارت أحداث فيلم "القاضي والجلاد" في إطار إجتماعي ناقش قضية غريبة على مجتمعنا الشرقي، ولكنها متواجدة بالفعل بيننا ليس بكم مفجع ولكن وجب طرحها ومناقشتها، شريف "رشدي أباظة" و كمال "عمر الحريري" صديقين تشاركا كل شيء سويًا، حياتهما وعملهما وشركتهما ولكن لم يكن في حسبان كمال ما لم يخطر على بال أحد هو خيانة زوجته وصديق عمره شريف، وهي الصدمة التي تلقاها ولم يستطع تحملها ولاقى حتفه على الفور إثر تصادم سيارته وهو مسرع بمركبة ضخمة على الطريق، وكان للقدر حكمته وتدخله اذ يلاقى شريف وليلى زوجة كمال حتفهما بحادث يماثل الأول بحذافيره.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد

وكانت قد شاركت مشهد الحادث الأول، تلك السيارة التي شابهت السيارات الأسطورية للشخصيات الكارتونية وهي FIAT 850 SPIDER موديل عام 1972، أشهر سيارة شبابية في ثمانينيات القرن الماضي، والتي حملت شعار الأسطورة الخالدة فيات FIAT أهم شركات صناعة السيارات الاقتصادية في العالم.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد

شركة عتيقة ذات تاريخ عريق فهي تعتبر من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تأسست في العام 1899، على يد واحد من اهم مهندسي الميكانيكا ورائدي صناعة السيارات الإيطالي جيوفاني أنيللي GIOVANNI AGNELLI، والذي وصع استراتيجية منذ اولى لحظات تأسيس هذه الشركة وهي تتبعها بنجاح تام فلا تمر إصداراتها مرور الكرام هكذا أو تأخذ فترة ضجتها وحسب، ولكن تظل إصداراتها متألقة بقوة في منافستها بسوق السيارات العالمي رغم توقف خط إنتاج الكثير منها.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد 

FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO مصنع السيارات الإيطالية ببلدة تورينو تم إختصارها في كلمة FIAT، التي ظل صداها يتردد في الأفق بنجاحات ساحقة وطرازات لا تشبه غيرها تأخذ الطابع الخاص بتلك الشركة الإيطالية، كطرازها الشبابي الأشبه بسيارات الأفلام الكارتونية والذي ظهر خلال أحداث فيلم "القاضي والجلاد".

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد 


ظهرت السيارة FIAT 850 SPIDER خلال أحداث فيلم "القاضي والجلاد" موديل عام 1972، وكانت قد تميزت بهيكلها الشبابي ومفهومها الثنائي الأبواب "كوبيه"، وقد استمدت قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 903 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد 

يُذكر انه كان قد شارك الفنان الراحل عمر الحريري بطولة فيلم القاضي والجلاد، الفنان الراحل ودنجوان السينما رشدي أباظة وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينم "مريم فخر الدين، نجلاء فتحي، محمود قابيل، صلاح نظمي، علية عبد المنعم، رشوان مصطفى، أميمة سليم"، ومن تأليف وسيناريو وحوار فيصل ندا، وإخراج نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة بدور العرض السينمائية في 27 مارس من العام 1978.

قصة أشهر سيارة شبابية بالثمانينيات.. ظهرت في فيلم القاضي والجلاد 
القاضي والجلاد فيلم السيارة رشدي أباظة عمر الحريري FIAT FIAT 850 SPIDER

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