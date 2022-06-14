نشوب حريق في محل لمستحضرات التجميل بأسيوط .. صور

اندلع حريق في محل لمستحضرات التجميل بمنطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مما أسفر عن احتراق محتوياته.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بشارع بورسعيد بمنطقة القيسارية.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء كما انتقل محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ونائبه أحمد ثابت وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في محل لمستحضرات التجميل وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على حريق قبل أن يمتد إلى المحال المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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