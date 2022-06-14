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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

حريق منزل محمد هنيدي
حريق منزل محمد هنيدي

شارك الفنان محمد هنيدي، صورا من منزله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تعرضه لحريق مفاجئ.

وكتب هنيدي: “الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جت على قد كده ولحقناها بدري”.

حريق منزل محمد هنيدي

ويظهر من الصور أن الحريق نتيجة احتراق جهاز التكييف إذ تعد حرائق المنازل، سببًا رئيسيًا للوفيات وخسائر الممتلكات في جميع أنحاء البلاد. 

وتشير البيانات الواردة من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA) إلى وجود 490،500 حريق منزلي سكني في الولايات المتحدة في عام 2020. وهذا من بين إجمالي 1،388،500 حريق تم الإبلاغ عنه من جميع الأنواع.

 

وفي هذا السياق أكد موقع dhakatribune ، أن في معظم الحالات  تنجم إنفجارات التكييف عن تعطل الضاغط في مكيف الهواء.

وفقًا لشركة Aristair الأمريكية للتدفئة والتبريد والتبريد ، فإن العناية الجيدة بمكيفات الهواء يمكن أن تساعد المستخدمين في أن يكونوا في مأمن من الانفجار.

 

أسباب انفجار التكييف 
 

ولفتت الشركة إلى بعض الأسباب الأساسية للانفجارات واقترحت صيانة نظام التكييف مرتين في السنة على الأقل.

-تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من التكييف

يؤدي السماح للمواد القابلة للاحتراق مثل الورق وتراكم الأوراق وغيرها من الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء إلى تعريض الجهاز لخطر الاشتعال، حافظ على المساحة المحيطة بوحدتك خالية ونظيفة مع وجود أي مواد أو حطام على بعد 3 أقدام على الأقل.

 

- عدم الحفاظ على تنظيف التكييف بشكل صحيح

يؤدي الفشل في تنظيف مكيف الهواء بشكل صحيح إلى تراكم الأوساخ وجزيئات الغبار في فتحات التهوية والمرشحات والملفات والزعانف،  هذا يعيق تدفق الهواء الطبيعي ويمكن أن يؤدي إلى تعطل وحدتك وفي النهاية يتسبب في نشوب حريق.

 

-الأجزاء والمعدات المعيبة

عندما تهمل نظام تكييف الهواء الخاص بك ، فإنك تفشل في ملاحظة وجود أجزاء ومعدات معيبة فيه،  على سبيل المثال  إذا كانت مروحة تكييف الهواء تتحلل ببطء وتوقفت أخيرًا عن العمل ، فقد تتراكم حرارة كبيرة داخل مكيف الهواء مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط.

دائمًا ، يُنصح بأن يتم صيانة نظامك بشكل منتظم من قبل محترفين بحيث يمكن استبدال أي أجزاء معيبة بطريقة احترافية ، وباستخدام الأجزاء الأصلية التي ستمنحك المزيد من سنوات الخدمة.

 

-مشاكل كهربائية

يمكن أن يؤدي العطل الكهربائي إلى تراكم الأحماض التي تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر للأجزاء الأخرى بالإضافة إلى الضاغط، إذا كان أحدهم يعاني من فشل الضاغط ، فيجب عليه التأكد من أن الفني يختبر وجود هذه الأحماض، إذا تم العثور عليها هناك  فقد تسبب الإرهاق الكهربائي في حدوث تلف في جميع أنحاء النظام ربما لا يستحق الإصلاح.

ولكن غالبًا ما يمكن تجنب المشكلات الكهربائية بسهولة عندما يقوم أحد التقنيين المتمرسين بفحص النظام،  يمكنه اكتشاف وإصلاح الأسلاك التالفة والصمامات  قبل أن يقوموا بإزالة النظام والتسبب في فشل ضاغط التيار المتردد.

 

-الملوثات في النظام

يمكن أن تؤدي الحرارة والضغط المرتفعان في نظام تكييف الهواء إلى إدخال أي عدد من الملوثات التي يمكن أن تسبب الضرر، يشمل ذلك الهواء والرطوبة والأوساخ والحطام والأوراق والسخام والأحماض وحتى فضلات الطيور والآفات.

-زيت التشحيم غير الكافي

زيت تشحيم مكيف الهواء مثل الدم في جسم الإنسان، إذا لم يكن هناك ما يكفي من مواد التشحيم ، فلن يعمل النظام بشكل صحيح ويمكن أن ينتج عن ذلك جميع أنواع المشاكل ، بما في ذلك فشل ضاغط التيار المتردد.

عندما يتم صيانة النظام بشكل منتظم من قبل متخصص في تكييف الهواء مدرب ، فسيقوم بفحص مستويات زيوت التشحيم وحالة مضخة الزيت لمنع حدوث هذه المشكلة.

درجات الحرارة الفنان محمد هنيدي الأمريكي لحريق مفاجئ أسباب إنفجار التكييف نصائح للوقاية من الحريق ​​​​​​​health

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