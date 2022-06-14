الأردن.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل

تشهد الأردن اليوم، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن يوم غدٍ الأربعاء، سيشهد ارتفاعا اخر فى درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الخميس والجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية.