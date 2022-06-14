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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل

طقس الأردن
طقس الأردن

تشهد الأردن اليوم، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن يوم غدٍ الأربعاء، سيشهد ارتفاعا اخر فى درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الخميس والجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية.

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