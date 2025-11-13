قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الثقافة تواصل فعاليات أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية

جمال عاشور

شهدت القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، يوما ترفيهيا، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وبحضور د. بدوى مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، أقيم دورى رياضي للأطفال في لعبة كرة القدم، أسفر عن فوز فريق شمال سيناء بالمركز الأول، بجانب بعض الألعاب الترفيهية التي أضفت جوا من المرح والبهجة على الأطفال.

يأتي الأسبوع الثقافي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وينفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويضم الأسبوع برنامجا حافلا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، تستهدف 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال محافظة القاهرة.

كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

الأسبوع الثقافي المحافظات الحدودية أهل مصر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

