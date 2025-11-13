الثقافة تواصل فعاليات أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية

شهدت القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، يوما ترفيهيا، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وبحضور د. بدوى مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، أقيم دورى رياضي للأطفال في لعبة كرة القدم، أسفر عن فوز فريق شمال سيناء بالمركز الأول، بجانب بعض الألعاب الترفيهية التي أضفت جوا من المرح والبهجة على الأطفال.

يأتي الأسبوع الثقافي ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وينفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويضم الأسبوع برنامجا حافلا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء، تستهدف 160 طفلا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال محافظة القاهرة.

كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الهادفة إلى رعاية أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.