تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1764 نقطة.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12292 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4013 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2725 نقطة.

