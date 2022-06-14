عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

هاني ميلاد: البورصة العالمية سبب تراجع أسعار الذهب عيار 21 لأقل من 1000 جنيه

البورصة تخسر 5.8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 9951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1764 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12292 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4013 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2725 نقطة.
 

مؤشرات البورصة البورصة مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد أعمال الأرصفة الغربية بشرق بورسعيد

القوى العاملة: بدء المقابلات الشخصية لشغل 40 وظيفة بشركات البترول في الإسكندرية

لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات.. والبدء بـ التفصيل والحياكة في الإسماعيلية

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

منظومة الشكاوى: التعامل مع ملايين الاستغاثات يؤكد جهود الدولة لإعلاء شأن المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

فيديو

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ