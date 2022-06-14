لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

قال محمد فوزى، مساعد وزير الشباب والرياضة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوازارة ستقوم بعمل فحص شامل لجميع أعمال اتحاد كرة القدم الحالى، وبحث الملف النهائى الخاص بالبطولة الأفريقية، إلى جانب الملفات المالية الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن وزارة الشباب والرياضة تؤكد استقرار المنظومة الرياضية، من خلال تفعيل دورها الرقابى والمحاسبة.

وأشار مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة أكدت أن اللجنة المشكلة من المستشارين والمختصين، تباشر أعمالها نحو العديد من الملفات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتى تأتى فى مقدمتها مباراة الأهلى المصرى والوداد المغربى.