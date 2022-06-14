20.18 جنيه.. بنك أبوظبي الأعلى سعرا لليورو في مصر اليوم 14-6-2022

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك العالمة في مصر اليوم الثلاثاء 14-6-2022، الوصول لأسعار جديدة، بعد الارتفاعات الأخيرة للعملة الأوربية أمام الجنيه، وطبقا للبنك المركزي، وصل سعر اليورو أمام الجنيه 19.51 جنيها للشراء و19.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وأعلن بنك أبوظبي الأول عن أعلى سعر لليورو اليوم في مصر، حيث بلغ 20.18 للبيع، و19.91 للشراء، وذلك بفارق أكثر من 40 قرشا عن البنوك الأخرى.

أقل سعر لليورو في مصر

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس أقل سعر لليورو في مصر اليوم وذلك بنحو 18.39 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، في بنك مصر وصل سعر اليورو إلى 19.44 جنيه للشراء و19.66 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 19.44 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر اليورو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر اليورو 19.44 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل إلى 19.54 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 19.41 جنيه للشراء و19.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.44 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 19.44 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، بنك فيصل الإسلامي 19.47 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.