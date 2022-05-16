تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم.. تفاصيل

تباين سعر صرف اليورو في البنوك العالمة في مصر اليوم الاثنين 16-5-2022، وطبقا للبنك المركزي، وصل سعر اليورو أمام الجنيه 19 جنيها للشراء و19.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.99 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، في بنك مصر وصل سعر اليورو إلى 18.96 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 18.96 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر اليورو 18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل إلى 18.91 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 18.90 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.95 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.94 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، بنك فيصل الإسلامي 18.94 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 18.95 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي التجاري 18.95 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع.