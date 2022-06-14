في 21 دقيقة.. منتخب كوريا الجنوبية يسجل الهدف الثاني في مرمى مصر

أحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الثاني في شباك منتخب مصر في المباراة الودية التي تقام على ملعب سول.

جاء هدف كوريا الجنوبية الثاني عن طريق كيم يونج في الدقيقة 21، وكانت المنتخب الكوري قد سجل هدفه الأول بالدقيقة 17 .

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج - بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويفقد منتخب مصر معظم نجومه الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث يغيب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.