التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من القرارات العاجلة الخاصة بـ مدارس التعليم الفني .

وتمثلت هذه القرارات التي تم ارسالها في خطاب رسمي لجميع مديريات التربية والتعليم في :

جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022 / 2023 ستكون على نظام السنوات الثلاث وستطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات منهجية الجدارات المهنية التي تم اختبارها بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني.

الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام الخمس سنوات (حكومي وخاص) بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات منهجية الجدارات المهنية ستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي 2022 / 2023

الطالب الذي سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني (عام - خاص) سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة اتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ، ويحق للجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المنهجية المبنية على الجدارات المهنية استكمال الدراسة لعامين اخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة لهذا الأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية ان تكون حسب الامكانيات المتوفرة في المدارس من حيث عدد الفصول وتوافر اماكن التدريبات العملية المجهزة والمناسبة