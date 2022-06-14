مفوضية الاتحاد الأفريقي: تقديم موقف موحد لمؤتمر المناخ 27

دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية و الطاقة وزراء الكهرباء و الطاقة و النقل للدول الافريقية إلى اجتماع استثنائي غير عادي يوم 16 يونيو الجاري عبر الفيديوكونفرانس لبلورة موقف إفريقي موحد يدعم النفاذ للطاقة لكل الافارقة و التحول العادل للطاقة، لتقديم هذا الموقف الموحد خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري غير العادي للجنة الوزارية آثار الأزمة الروسية-الاوكرانية على برامج ومشروعات النقل و الطاقة و البنية التحتية بالقارة الافريقية.

ومن المقرر أيضا أن يسبق الاجتماع الوزاري غير العادي للجنة الفنية الوزارية المعنية بالنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة اجتماع للخبراء الافارقة ممثلين للدول الأعضاء للاتحاد الافريقي يومي ١٤ و ١٥ يونيو للنظر في القضايا الملحة المعروضة في قمة المناخ COP27 ايضا لبحث عدد من الموضوعات و الوثائق المتعلقة بتفعيل السوق الافريقي الموحد للنقل الجوي - والذي يضم فعليا ٣٥ درلة افريقية- وخاصة فيما يتعلق بفض المنازعات.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية و الطاقة و المعلوماتية بالاتحاد الافريقي و الداعية للاجتماعات غير العادية بأنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع المقرر عقده عبر الفيديوكونفرانس، آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة و النقل والبنية التحتية في أفريقيا ، و الذي تتجاوز آثاره غير المباشرة العديد من القطاعات علي رأسها أسعار الكهرباء والغاز الطاقة والغذاء و تكلفة النقل وسلاسل التوريد، و الضغوط الكبيرة على ميزانيات الدول الافريقية و ارتفاع التصخم مما يهدد بتوقف او تعطل بعض المشروعات الهامة بالقارة في وقت أفريقيا هي أحوج ما تكون لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التي تتيح النفاذ للطاقة و الربط القاري عبر وسائل النقل المختلفة و استكمال البنية التحتية.

وأضافت " أنه من المتوقع أن تستعرض الجلسة الوزارية بشكل خاص ورقة بعنوان "آثار الصراع الروسي الأوكراني على قطاعي الطاقة و النقل والبنية التحتية في افريقيا" تهدف إلى اقتراح إجراءات حتمية للتخفيف من الآثار ودعم الدول الأعضاء لإدارة المخاطر الناشئة و كذلك بحث الفرص وأولها انتاج الغاز و الهيدروجين الاخضر بهدف التصدير.

وتابعت الدكتورة أماني أبوزيد أن هناك موضوعا حاسما آخر سيتم طرحه امام الاجتماع الوزاري غير العادي للوزراء الافارقة و هو توحيد صوت افريقيا من خلال ورقة حول الموقف الأفريقي الموحد بشأن الحصول على الطاقة والانتقال إليها بشكل عادل يأخذ في الاعتبار الاوضاع في افريقيا ، موضحة أنه من المقرر تقديم الموقف الافريقي الموحد لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف 27 و المقرر أن يعقد في شرم الشيخ بمصر في نوفمبر من هذا العام.

وأشارت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي إلى أن الورقة تسلط الضوء على أولويات أفريقيا القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للانتقال إلى الطاقة مع وضع نهج مناسب لمعالجة الفجوة الهائلة في الحصول على الطاقة بالقارة مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم وذلك على الرغم من وفرة مصادر الطاقة في افريقيا.

و نوهت أماني أبو زيد، إلى أن أفريقيا لديها توقعات كبيرة من مؤتمر الأطراف 27 الذي يحدث في افريقيا ، وقالت "وبالتالي فإن الموقف الموحد يهدف إلى وضع توقعات أفريقيا ومساراتها ومطالبها بوضوح على جدول أعمال المناخ العالمي بالنظر إلى خطواتها لتحقيق حصول الجميع على الطاقة المنصوص عليه في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "إن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ أمر بالغ الأهمية للقارة ونحن نسعى إلى التحدث بصوت واحد فيما يتعلق بأولوياتنا المتعلقة بالحصول على الطاقة والانتقال، والضغط من أجل الاعتراف بالحقائق الفريدة لأفريقيا واحتضانها و دعمها و هو ما اكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل و اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩ و ايضا اثناء مؤتمر الطاقة والبترول في فبراير الماضي".